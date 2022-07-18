Врач предупредил об опасности соблюдения православного поста Диетолог Кривцова рассказала, что соблюдение православного поста может привести к ожирению

Фото: shutterstock

Врач-диетолог, эндокринолог Екатерина Кривцова заявила в беседе с URA.RU, что соблюдение православного поста может привести к последствиям для организма. По ее словам, при соблюдении подобной диеты человек может набрать много лишних килограммов, кроме того, могут обостриться а некоторые серьезные заболевания.

Зачастую на посту можно набрать вес именно за счет углеводных продуктов со снижением количества белка и даже жировой основы. Такая важная православная вещь, как пост, очень часто может явиться проблемой для людей, толерантных к глюкозе, сахарному диабету второго типа и ожирению, — отметила специалист.

По ее словам, подобные последствия могут быть вызваны стрессом в связи с резким изменением рациона питания. Таким образом, нехватка калорий в организме может вызвать обратный эффект, и человек начнет набирать лишние килограммы.

Несмотря на это, диетолог уверяет, что если создавать для себя ограничения в приеме пищи в качестве «разгрузочных дней», организму это пойдет на пользу.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что пропуск завтрака может привести не только к ухудшению самочувствия, но и к снижению метаболизма и, как следствие, к набору лишнего веса. Специалист напомнил, что, если не поесть с утра, организм не запустит обмен веществ должным образом. При этом завтрак должен состоять из определенного количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка.