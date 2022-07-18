Диетолог объяснил, чем грозит отказ от завтрака Диетолог Арзамасцев: отказ от завтрака может привести к лишнему весу

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Пропуск завтрака может привести не только к ухудшению самочувствия, но и к снижению метаболизма и, как следствие, к набору лишнего веса, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Специалист напомнил, что, если не поесть с утра, то организм не запустит обмен веществ должным образом. При этом завтрак должен состоять из определенного количества углеводов либо полезного легкоусвояемого белка.

Завтрак — это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда, — сказал Арзамасцев.

Врач также отметил: если снижение метаболизма будет сопровождаться не только отсутствием завтрака, но и беспорядочным приемом пищи в течение дня, то в будущем это приведет к набору веса.

Арзамасцев рекомендует завтракать через час после пробуждения, чтобы организм успел проснуться и в хорошем темпе смог переварить поступившую пищу.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее заявила, что к проблемам с желудочно-кишечным трактом и к набору лишнего веса может привести пропуск обеда. По ее словам, когда человек отправляется в магазин с чувством голода, то ему бывает очень сложно устоять перед запахом и видом еды,