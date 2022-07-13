Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пропускать обед Гастроэнтеролог Дианова: пропуск обеда может привести к набору лишнего веса

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Если пропустить обед, то захочется съесть больше пищи на ночь, что в итоге может привести к набору лишнего веса и проблемам с желудочно-кишечным трактом, утверждает гастроэнтеролог Нурия Дианова. По ее словам, когда человек отправляется в магазин с чувством голода, то ему бывает очень сложно устоять перед перед запахом и видом еды, пишет «Москва 24».

Когда человек пропустил обед, он попытается вознаградить себя большим разнообразием пищи. Если он еще пойдет в магазин, то это самый плохой вариант: он будет подвержен всем запахам, всей стимуляции, поэтому ему будет хотеться абсолютно все. И это будут эмоциональные покупки: когда человек очень голоден, он не может вовремя остановиться, — отметила Дианова.

Она добавила, что при отсутствии режима питания желчь начинает активно сгущаться, начинают образовываться камни в почках. Это может стать причиной начала воспаления, застоя или роста полипов. Гастроэнтеролог подчеркнула: когда люди много едят на ночь, в особенности жирную пищу, это оказывает дополнительную нежелательную нагрузку на желчный пузырь и поджелудочную железу.

Ранее диетолог Ольга Лушникова заявила: чтобы не переедать по вечерам, нужно правильно планировать свое питание и заранее продумать меню на завтрак, обед и ужин. Она также посоветовала составлять список покупок, чтобы не приобрести ничего лишнего.