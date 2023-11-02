Назван укрепляющий иммунитет напиток Врач Агапкин: березовый сок укрепляет иммунитет

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Березовый сок укрепляет иммунитет, заявил врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». По его словам, он может восполнить дефицит необходимых витаминов и микроэлементов весной.

На самом деле, если говорить об иммунитете весной, когда [есть] дефицит витаминов и микроэлементов, то березовый сок может укрепить иммунитет, — сказал Агапкин.

Ранее специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП» заявили, что для поддержания иммунитета осенью необходимо помнить о витаминах и повысить «полезные калории». Они считают, что также в осенне-зимний сезон не стоит истощать организм диетами.

Специалисты порекомендовали ежедневно есть не менее 400 г овощей и фруктов, а также следить за количеством белка в рационе. Дефицит белковой пищи приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям и к отрицательным изменениям гормонального фона. Кроме того, осенью нужно повысить калорийность еды, однако не за счет фастфуда и мучного, а употребляя больше полезных продуктов. Это супы, мясо и рыба на пару, морепродукты, а также крупяные гарниры.

Также эксперты посоветовали разнообразить рацион ягодами. Черника, облепиха, смородина, калина и клюква богаты разнообразными полезными веществами. Очень полезны и сухофрукты, в том числе инжир, курага, финики и чернослив.