Россиянам рассказали, как укрепить иммунитет осенью Врачи призвали осенью включать в рацион больше витаминов и «полезных» калорий

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Чтобы поддержать иммунитет осенью, необходимо помнить о витаминах и повысить «полезные» калории, рассказали «МК в Мурманске» специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ГОАУЗ «МОЦСВМП». По словам экспертов, также в осенне-зимний сезон не стоит истощать организм диетами.

Специалисты порекомендовали ежедневно есть не менее 400 г овощей и фруктов, а также следить за количеством белка в рационе. Дефицит белковой пищи приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям и к отрицательным изменениям гормонального фона.

Кроме того, осенью нужно повысить калорийность еды, однако не за счет фастфуда и мучного, а употребляя больше полезных продуктов. Это супы, мясо и рыба на пару, морепродукты, а также крупяные гарниры.

Также эксперты посоветовали разнообразить рацион ягодами. Черника, облепиха, смородина, калина и клюква богаты разнообразными полезными веществами. Очень полезны и сухофрукты, в том числе инжир, курага, финики и чернослив.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что плоды манго содержат целый комплекс полезных витаминов, минералов и антиоксидантов, которые усиливают сопротивляемость организма к вирусам и укрепляют иммунитет. Специалист добавила, что этот фрукт также улучшает состояние мозга и нервной системы, оказывая омолаживающее действие на организм.