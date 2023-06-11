Назван один из лучших способов похудения Спортивный тренер Волынкина: похудение невозможно без бега и правильного питания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бег является одним из лучших способов похудения, поскольку кардио позволяет сжигать лишние калории, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолога Мария Волынкина. В то же время специалист отметила, что похудения невозможно добиться без правильного питания.

Бег — один из лучших видов похудения в качестве кардиорежима для того, чтобы сжечь лишние калории. Однако нужно очень хорошо понимать, что первостепенный элемент похудения — правильное питание, — сказала Волынкина.

Тренер рекомендовала сначала снижать вес при помощи полезной пищи, а только потом переходить к бегу.

Вы занимаетесь в зале, активно тренируетесь в силовом режиме, набираете мышечную массу. После набора мышечной массы начинается сушка жира при помощи бега. Это идеальный формат занятий и идеальный способ похудеть, — добавила Волынкина.

Специалист напомнила, что у некоторых имеются противопоказания к бегу, в первую очередь речь идет о людях с сахарным диабетом, ожирением и проблемами с сердцем.

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