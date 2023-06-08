Назван минимальный опыт вождения для таксистов в Москве Автоэксперт Хайцеэр: желающие работать таксистами в Москве должны обладать минимум двухлетним стажем вождения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Желающие работать таксистами в Москве должны обладать минимум двухлетним стажем вождения в мегаполисе, высказал мнение NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он отметил, что претенденту нужен опыт езды по самым сложным маршрутам.

Я бы вводил ограничения по опыту вождения. Для Москвы — минимум два года поездок по столице. Причем по сложным, загруженным маршрутам. Одно дело отвечать за себя, за близких, за машину, другое — за чужих людей, именуемых пассажирами. Таксист должен легко ориентироваться в городе, не отвлекаться. Это вопрос безопасности, он должен знать, какие улицы односторонние, какие двусторонние, как подъехать к больнице или спортивному объекту, особенно когда навигаторы хуже работают, — объяснил Хайцеэр.

Накануне Мосгордума поддержала изменения в закон о легковом такси, согласно которому водители обязаны проходить аттестацию на знание расположения в столице объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных объектов, а также путей подъезда к ним.

В пресс-службе агрегатора «Ситимобил» рассказали NEWS.ru, что аттестация водителей такси может повысить качество обслуживания пассажиров. В компании отметили, что навык особенно необходим в момент сбоя в работе навигаторов.