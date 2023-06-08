Агрегатор такси поддержал аттестацию водителей на знание Москвы «Ситимобил» поддержал идею об аттестации водителей такси на знание Москвы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аттестация водителей такси на знание расположения в Москве транспортных, культурных и медицинских объектов может повысить качество обслуживания пассажиров, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Ситимобил». Там отметили, что этот навык особенно необходим в момент сбоя в работе навигаторов. Ранее Мосгордума поддержала изменения в закон о легковом такси, согласно которому водители обязаны проходить аттестацию на знание расположения в столице объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных объектов, а также путей подъезда к ним.

Инициатива может повысить качество обслуживания пассажиров в такси. В особенности в период, когда появляются сбои в навигаторах. Главное, чтобы власти без затруднений справились с потоком желающих пройти аттестацию. Важно понимать, что вкупе с другими ограничениями, например, с ограничениями времени работы 12-ю часами, стоимость поездок на такси неизбежно вырастет, — заявили в пресс-службе «Ситимобил».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об использовании для такси и каршеринга российских автомобилей. До 1 августа кабмин должен представить главе государства доклад о локализации производства автомобилей такси и каршеринга. В перечне президентских поручений это объясняется стимулированием спроса на отечественную продукцию.