Назван критический недостаток обещанных Украине истребителей F-16 Эксперт Клинцевич заявил, что F-16 чувствителен к качеству взлетной полосы

Фото: Air Force Tech. Sgt. Alexandre Montes/Global Look Press

F-16

Американцы сильно ослабили конструкцию самолета F-16, чтобы сделать его максимально дешевым и легким, сообщил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, у истребителя очень слабое шасси, очень низко расположен воздухозаборник, близко к поверхности и он очень требователен к качеству взлетно-посадочной полосы.

У них очень высокие требования к качеству взлетно-посадочной полосы и обслуживанию. Нужна идеальная ВПП, идеально чистая, а не из бетонных плит, как бывает у нас. На такой шасси F-16 элементарно надломится. Если грязь, то засосет в воздухозаборник, то двигатель выйдет из строя. Каждый самолет должны обслуживать человек 30, — заявил Клинцевич.

Он добавил, что F-16 — однодвигательный, а все советское вооружение — двухдвигательное, более надежное и массивное.

Летчик-снайпер, бывший первый заместитель командующего 14-й армии ВВС и ПВО генерал-майор Александр Ковалев ранее заявил, что украинские летчики могут столкнуться со значительными языковыми проблемами при обучении пилотированию истребителей F-16. Он пояснил, что речь идет не только об общении летчиков с инструкторами, но и освоении документации.

Ранее западные СМИ сообщили, что отобрана первая группа из восьми украинских пилотов, которые будут проходить обучение управлению истребителями F-16. При этом также отмечалось, что перед тренировками им предстоит пройти языковые курсы по причине слабого уровня владения английским языком. Предполагается, что подготовку они завершат не ранее следующего лета.