Плохой английский пилотов ВСУ мешает их обучению на F-16 Politico: пилотов ВСУ придется учить английскому до того, как начать тренировки на F-16

Слабый уровень владения английским языком среди украинских пилотов мешает их обучению на истребителях F-16, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По этой причине, военные сначала пройдут языковые курсы перед программами тренировок. Время начала самих тренировок остается неизвестным, поскольку в США так и не получили официального предложения по обучению пилотов от европейских союзников.

Всего 32 украинских пилота, которых достаточно для двух эскадрилий, были определены для потенциального участия в тренировочной программе, но владение английским языком остается камнем преткновения, — сообщается в публикации.

Телеканал NBC News ранее отмечал, что поставка Киеву американских истребителей F-16 не сможет переломить ситуацию в зоне конфликта. При этом, Пентагон не комментирует сроки начала подготовки силами Евроcоюза украинских военных к полетам на американских cамолетах.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, однако даже если это случится завтра, применять американские боевые самолеты ВСУ смогут только через несколько месяцев. Он подчеркнул, что украинские военные должны обязательно пройти всю необходимую подготовку, чтобы уметь их обслуживать и разумно применять на поле боя.

Американский конгрессмен Майкл Маккол ранее заявил, что украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками истребителей F-16 на Украину, добавил он.