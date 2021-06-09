Назван «геройский» поступок Кудрина на посту главы Минфина после 90-х

https://static.news.ru/photo/f5d346d6-c8c7-11eb-a648-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов считает, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин, который с 2000 по 2011 год занимал пост министра финансов, после кризиса 1990-х совершил по-настоящему геройский поступок. Как отметил Титов в интервью «Газете.Ru», управление финансовым сектором при Кудрине было очень правильным и эффективным на первом этипе «при выходе из кризиса 90-х».

Это была такая пожарная команда. Надо было собирать всё разбросанное, и они с этим очень хорошо справились, — признал защитник прав предпринимателей.

Кудрин и его команда сумели выправить дефицит бюджета, выплатили все долги и стабилизировали ситуацию в России. Что касается «геройского» поступка, то по мнению Титова, — это ввод пошлин на экспорт нефти. На пошлины для металлургов после этого никто так и не решился, напомнил он.

Бизнес-омбудсмен в восторге от того, что Кудрин не побоялся пойти против интересов нефтяников.

Что касается сегодняшней ситуации, Титов считает, что правительство должно направить усилия не на стабилизацию экономики, а на её взрывной рост — но не делает этого. Всё дело в том, что «правительство немножко расслабилось сейчас» и считает, что РФ уже вышла из кризиса, но это не так, добавил он.

Ранее ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов назвал чрезмерно оптимистическим обещание главы Счётной палаты Алексея Кудрина победить бедность в России за три-четыре года. Как рассказал эксперт, главная ошибка председателя СП — это надеяться на решение этой проблемы за такой короткий срок.