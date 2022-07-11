Назван единственный способ России жестко ответить Литве на запрет транзита Политолог Марков: у России единственный вариант ответить Литве — перерезать транспортные коммуникации

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Политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что у России есть только один способ жестко отреагировать на литовский запрет транзита ряда товаров в Калининград по территории республики — «перерезать транспортные коммуникации» с Вильнюсом. Он отметил, что иной ответ Москвы вряд ли сильно навредит балтийскому государству, эксперт не исключил, что руководители Литвы «все просчитали». По его словам, Литва и так подверглась достаточно сильным ограничениям со стороны Белоруссии за помощь в попытке «организовать свержение Александра Лукашенко».

Поэтому российский ответ не будет достаточным в любом случае. Уязвимость российского положения намного больше, чем у Вильнюса. Надо прямо сказать, что РФ дала срок до 10 июля [решить вопрос с транзитом] и что потом будет жёсткий ответ, поэтому решение Литвы — очевидная провокация. Но в случае ответных действий РФ нанесет удар не только по Литве, но и по другим странам Прибалтики. Единственный вариант — перерезать транспортные коммуникации. Больше ничего нет. Но решится ли РФ перерезать коммуникации и с другими странами — вот вопрос. Чем жёстче [будет ответ Литве], тем лучше. Главная причина, почему против нас Запад идет в атаку, — мы ведем себя слишком мягко, — заявил Марков.

Литва расширила санкции на трафик грузов в Калининградскую область, пишет Reuters со ссылкой литовского таможенника. Уточняется, что в подсанкционный список товаров попали бетонные смеси, древесина, спирт, а также промышленные химикаты на спиртовой основе. Напомним, что 18 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о прекращении транзита некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва и Еврокомиссия в ближайшее время решат вопрос с ограничением транзита грузов в Калининградскую область. Она подчеркнула, что из-за блокады Калининграда российские экономические операторы уже несут убытки. Поэтому дипломат предупредила, что Москва не будет ждать «до бесконечности» и при необходимости примет жесткие меры.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва ведет интенсивную работу, чтобы решить проблему с транзитом грузов в Калининград. В частности, разрабатываются ответные меры, добавил он. По его словам, надежда на урегулирование ситуации не иссякает, но вместе с тем Кремль «готовится к худшему».