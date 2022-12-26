Назван допустимый вес сладкого подарка для ребенка Педиатр Грек: вес сладкого подарка для ребенка не должен превышать 250-300 граммов

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Сладкий подарок для ребенка на Новый год не должен превышать 250-300 гр, рассказала «Газете.Ru» педиатр, гастроэнтеролог Елена Грек. При этом шоколадными изделиями можно занять не более 30% от его объема — большую часть лучше заменить полезными сладостями, предупредила врач. Она призвала не покупать сладкие подарки в магазине, а собрать его самостоятельно из правильных составляющих.

С точки зрения медицины, идеальный вес сладкого подарка — 250 — 300 гр. При этом на шоколадные изделия должно приходиться не более 30% от его состава, а остальные 70% лучше заменить более легкоусвояемыми и полезными лакомствами, — объяснила Грек.

Педиатр напомнила, что суточная доза сладкого для ребенка трех-десяти лет составляет 20 гр, а для детей старше — 25-30 гр. Она пояснила, что примерно столько же весят две-четыре небольшие конфеты или треть шоколадной плитки. Если превышать суточную дозу, у ребенка повышается риск аллергии, диатеза и нарушений в работе ЖКТ, предупредила специалист.

Педиатр Нисо Одинаева ранее назвала ингредиенты полезного сладкого подарка на Новый год. Она отметила желейные конфеты и мармелад. Желатин (главный компонент такого лакомства), подчеркнула Одинаева, считается диетическим, как и мармелад в натуральном виде. Как утверждает диетолог, вреда от подобного угощения будет меньше, чем пользы. Она рассказала, что желатин и мармелад иногда разрешают при лечебных диетах. При этом, заметила специалист, в лакомстве не должно быть глазури, которая может оказаться некачественной.