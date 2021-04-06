Навального не могут госпитализировать и отпустить по УДО из-за паспорта

https://static.news.ru/photo/2c280fda-96de-11eb-a027-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Личное дело оппозиционера Алексея Навального в колонии не содержит его паспорта. Это значит, что его нельзя доставить в больницу, а также невозможно рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении, сообщила его жена Юлия.

Письмо с информацией об этом она получила от начальника ИК-2 во Владимирской области Александра Муханова. В тексте говорится, что личное дело Навального не содержит его паспорта.

Необходимо, чтобы паспорт РФ осуждённых находился в личном деле. Отсутствие паспорта препятствует: распоряжению имеющегося имущества у осуждённого, госпитализации в больницу на случай болезни, выдачи доверенности, приобретению проездных документов к месту проживания после освобождения, рассмотрению вопроса об УДО, — отмечается в письме, опубликованном в Instagram жены оппозиционера.

Руководитель колонии попросил Навальную сообщить, где находится документ мужа. Супруга оппозиционера обратила внимание, что руководитель колонии подписывается как «Начальник», без указания на организацию.

Он решил, что его приказы распространяются не только на заключённых, но и на членов их семей. Пишет мне, чтобы я где-то искала паспорт Алексея, иначе он не отпустит его по УДО (а я-то думала, отпустит) и в больницу не положит, — подчеркнула она.

Навальная задалась вопросом, почему человека без паспорта смогли увезти в колонию, но не могут доставить на лечение. Она предложила руководителю ИК-2 вместо поиска паспорта заняться здоровьем заключённых, которые «один за другим в больницу попадают», а также заставить «пропагандистов, которые свободно шатают у вас по территории», надеть маски.

Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы. Это у вас со всеми такая забава или только с теми, кто на голодовке? — добавила она.

По её словам, также начальник колонии принёс в отряд электроплиту и жарил на ней курицу, несмотря на то что она запрещена в ИК. Она считает, что он сделал это специально, в надежде на то, что её муж «побежит на запах курицы» и прекратит голодовку.

А что там с фото семьи? Мы передаём фотоальбомы, а он опять просит. Передаём, а он опять. У вас что, фотоальбомов дома не хватает? Так вы скажите, мы вам отдельно купим. Зачем чужие забирать? Или вам так нравятся фото Даши и Захара? Ну а если серьёзно, мне хочется вам сказать: плюньте вы на этот паспорт, сходите к психологу тюремному, поделитесь с ним своими проблемами — что хотите смотреть на фото чужих детей, ну или съешьте хотя бы подложенные курицу и конфеты (какой позор для начальника колонии таким заниматься), — заключила Навальная.

Накануне во ФСИН рассказали, что Навального перевели из колонии в медико-санитарную часть. Причиной стали выявленные у него признаки респираторного заболевания, в том числе высокая температура. Ранее Навальный сообщил о вспышке заболеваемости туберкулёзом в колонии, где он отбывает наказание. Как написал оппозиционер, «сегодня уже третьего человека из его отряда госпитализировали с туберкулёзом». При этом в отряде всего 15 человек, поэтому отмечается превышение эпидемиологического порога.

По его словам, когда забрали с туберкулёзом третьего человека, заключённые пошли читать стенд «Профилактика заболеваний», где указывается, что нужно поднимать иммунитет хорошим питанием и белковой пищей. Это вызвало у них смех.

Сам Навальный рассказал, что у него наблюдаются сильный кашель и температура 38,1 градуса.

31 марта оппозиционер объявил голодовку в колонии. Об этом заключённый написал в своём микроблоге. Он пояснил, что у него нет других способов борьбы против несправедливого отношения к себе. Навальный сообщил, что у него сильно заболела спина и ноги, появилось онемение в конечностях, писал NEWS.ru.