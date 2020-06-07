Настоятель московского храма скончался от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e58bf340-a979-11ea-b30f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Васильев Фото: hramusp.ru

Настоятель столичного храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе Михаил Васильев умер. У него был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев, — говорится в Telegram-канале рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.

По данным ведомства, у Васильева начались осложнения, которые были вызваны новой болезнью.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровел 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1266 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, один из старейших священнослужителей Москвы, почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкино протоиерей Николай Дятлов умер 18 мая на 88-м году жизни.