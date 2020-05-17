Ушёл из жизни один из старейших московских священников Николай Дятлов

https://static.news.ru/photo/5dd355aa-98ef-11ea-9f8d-fa163e074e61_660.jpg протоиерей Николай Дятлов Фото: adrian-i-natalia.ru

Один из старейших священнослужителей Москвы, почётный настоятель храма мучеников Адриана и Наталии в Бабушкине протоиерей Николай Дятлов умер 18 мая на 88-м году жизни.

Отец Николай скончался утром 18 мая после продолжительной и тяжёлой болезни, — сообщили РИА Новости в приходе.

Уточняется, что смерть священника не связана с коронавирусной инфекцией.

Протоиерей Николай Дятлов служил в церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Москве с 1973 года. Указом патриарха Алексия II в 1990 году он был назначен настоятелем храма, а в сентябре 2017 года указом патриарха Кирилла освобождён от должности настоятеля согласно поданному прошению и назначен почётным настоятелем храма.

Как писал NEWS.ru, насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк) скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Это уже четвёртая подтвержденная смерть в обители среди заразившихся коронавирусом. О кончине Племенюка сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.