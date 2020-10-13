Настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского умер от коронавируса

Скончался настоятель храма Иоанна Кронштадтского в Жулебино протоиерей Димитрий Арзуманов, причиной смерти стали осложнения течения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
13 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 57-м году жизни скончался протоиерей Димитрий Арзуманов, настоятель храма св. прав. Иоанна Кронштадтского в Жулебино г. Москвы, — говорится в сообщении.
Димитрий Арзуманов был многодетным отцом.
Как писал NEWS.ru ранее, представитель «другого искусства» художник Александр Панкин умер в возрасте 82 лет в Москве. Художник работал до последних дней своей жизни.