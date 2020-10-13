Настоятель московского храма Иоанна Кронштадтского умер от коронавируса

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Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что в октябре в европейской части России ожидается погода, не выходящая за пределы климатической нормы, а в ноябре погода может оказаться неожиданной.

Глава Росгидромета дал «Парламентской газете» интервью, в котором рассказал, что октябрь не преподнесёт почти никаких сюрпризов жителям европейской части России, а долгосрочные прогнозы на данном этапе можно делать лишь в...