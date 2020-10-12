Умер художник Александр Панкин

https://static.news.ru/photo/83342ad0-0c8b-11eb-aa24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Представитель «другого искусства», художник Александр Панкин умер в возрасте 82 лет в Москве. Художник работал до последних дней своей жизни.

12 октября на 83-м году жизни скончался классик отечественного искусства, один из представителей «другого искусства» Александр Панкин, — сообщили ТАСС в пресс-службе галереи pop/off/art.

Там также отметили, что в своих работах Панкин объединял науку, современное искусство и технологии новых медиа, его новаторские приёмы способствовали «формированию эстетической формы отечественного sciеnce art».

Александр Панкин окончил Московский архитектурный институт, параллельно занимаясь изобразительным искусством. В 1971 году вступил в Союз архитекторов России. В 1970-х — начале 1980-х годов работал в студии «Новая реальность».

У Панкина состоялось более 30 персональных выставок, его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного центра современного искусства, региональных музеях, а также в частных коллекциях.

Как писал NEWS.ru, британская актриса Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет. Российскому зрителю она известна по роли массажистки Динк из третьего фильма про Джеймса Бонда «Голдфингер» (1964). После эпизода в «Голдфингере» Нолан стала моделью для иконического образа «золотой девушки» в заставке шпионского боевика.