Нарышкин: операция Запада с Навальным как «сакральной жертвой» не удалась

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что операция западных стран с оппозиционером Алексеем Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась. По его словам, у зарубежных спецслужб стало меньше энтузиазма по возможностям инсипирировать в РФ массовое протестное движение. Его слова приводят «Аргументы и факты».
В последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось, - сказал он.