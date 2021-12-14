Нарышкин: операция Запада с Навальным как «сакральной жертвой» не удалась

Почти 80% россиян не исключают, что сложившаяся напряжённость у восточных границ Украины может перерасти в полноценную войну с Россией. 36% считают, что это вполне вероятно, 38% заявляют о маловероятности войны, а полностью исключают её возможность лишь 15%. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра» (организация, исполняющая функции иностранного агента), посвящённого обострению конфликта в Донбассе.

Половина опрошенных называет инициатором обострения ситуации США и другие страны НАТО. 16% кажется, что виновником эскалации была Украина, 3% — непризнанные республики ДНР и ЛНР, 4% — Россия, — сообщается...