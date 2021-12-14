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Нарышкин: операция Запада с Навальным как «сакральной жертвой» не удалась

08:43, 15 декабря 2021
Нарышкин: операция Запада с Навальным как «сакральной жертвой» не удалась
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Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что операция западных стран с оппозиционером Алексеем Навальным в роли «сакральной жертвы» не удалась. По его словам, у зарубежных спецслужб стало меньше энтузиазма по возможностям инсипирировать в РФ массовое протестное движение. Его слова приводят «Аргументы и факты».

В последние годы энтузиазма по поводу возможности инспирировать в нашей стране массовое протестное движение у западных спецслужб и других правительственных структур поубавилось, - сказал он.

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