Нарушивших самоизоляцию в Подмосковье привлекут к работе в больницах

https://static.news.ru/photo/9b2b30b0-9c20-11ea-868f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злостных нарушителей режима самоизоляции, организующих массовые мероприятия в Московской области, привлекут к обязательным работам на срок до 100 часов в медучреждениях региона.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев. По его словам, назначенные в качестве наказания работы будут включать уборку территории больниц и разгрузку лекарств и продуктов.

Суды области уже признали виновными несколько человек, которые нарушили самоизоляцию, организовав массовые мероприятия. В частности, один молодой человек собрал друзей, чтобы заняться спортом во дворе дома в Красногорске. Ещё один мужчина устроил вечеринку возле ТЦ в Химках. Аналогичные проступки отмечены в Подольске, Электрогорске, Солнечногорске и других населённых пунктах.

Ранее семейная пара из столицы пожаловалась на штраф за нарушение самоизоляции из-за фото, которое было сделано на балконе. В общей сложности их обязали выплатить 44 тысячи рублей. Как писал NEWS.ru, дом супругов расположен на границе Москвы и Подмосковья, поэтому во время перемещения по квартире датчик GPS фиксирует изменение локации.