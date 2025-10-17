Сотрудники полиции стоят в оцеплении на несанкционированном митинге против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге, 2022 год

Нарушения прав россиян в Прибалтике не остались без внимания ОП России Член ОП Григорьев назвал серьезной работу по нарушениям прав россиян в Латвии

Фонд исследования проблем демократии и Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов занимаются вопросом нарушения прав россиян в Прибалтике, заявил NEWS.ru председатель этих организаций, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в рамках круглого стола на тему: «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике». По его словам, это очень большая и серьезная работа. Так он прокомментировал ситуацию с нарушением прав и депортацией граждан РФ в Латвии.

Наш Фонд исследования проблем демократии, который я возглавляю, естественно, занимается Прибалтикой. Мы ведем мониторинг, — сказал Григорьев.

Он отметил, что недавно вышла их книга с предисловием главы МИД РФ Сергея Лаврова «История Литвы», где эта тема подробно рассматривается. Также в этом году выходит «История Латвии», куда тоже войдут соответствующие материалы в хронологическом порядке.

Конечно, мы этим занимаемся. Но при этом наш Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов фокусируется на этих (украинских — NEWS.ru) вопросах. Поэтому мы этим занимаемся, но, конечно, не в рамках расследования преступлений украинских неонацистов, что само по себе очень большой и серьезный блок работы, — заключил Григорьев.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о готовности региона помочь с трудоустройством и обустройством русскоязычным жителям Латвии, столкнувшимся с притеснениями. Политик пообещал соотечественникам предоставление жилья, устройство детей в учебные заведения и комплексную поддержку.