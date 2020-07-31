Народную артистку РФ Жемчужную госпитализировали в Москве

https://static.news.ru/photo/9a674a86-d318-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Жемчужная Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Народную артистку России Екатерину Жемчужную, снявшуюся в фильмах «Кармелита», «Королева Марго», госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Как передаёт Telegram-канал Mash, артистке стало плохо 30 июля — у неё повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.

Жемчужной вызвали скорую в квартиру в центре столицы. Сейчас она находится в больнице.