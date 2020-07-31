Общество

Народную артистку РФ Жемчужную госпитализировали в Москве

13:16, 31 июля 2020 120
Екатерина Жемчужная Екатерина Жемчужная Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Народную артистку России Екатерину Жемчужную, снявшуюся в фильмах «Кармелита», «Королева Марго», госпитализировали в одну из больниц Москвы.

Как передаёт Telegram-канал Mash, артистке стало плохо 30 июля — у неё повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.

Жемчужной вызвали скорую в квартиру в центре столицы. Сейчас она находится в больнице.

Ранее советскую и российскую актрису кино, заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. 24 июля ей стало плохо. 62-летняя актриса находилась в ресторане «Времена года» в парке Горького, где проходил выпускной вечер для школьников. У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней, писал NEWS.ru.

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