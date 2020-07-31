Народную артистку РФ Жемчужную госпитализировали в Москве

Народную артистку России Екатерину Жемчужную, снявшуюся в фильмах «Кармелита», «Королева Марго», госпитализировали в одну из больниц Москвы.
Как передаёт Telegram-канал Mash, артистке стало плохо 30 июля — у неё повысилось давление, закружилась и сильно заболела голова.
Жемчужной вызвали скорую в квартиру в центре столицы. Сейчас она находится в больнице.
Ранее советскую и российскую актрису кино, заслуженную артистку России Елену Кондулайнен госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. 24 июля ей
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