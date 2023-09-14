Нарколог сравнил задержанную с наркотиками заслуженную артистку с Паниным Нарколог Шуров сравнил задержанную с наркотиками актрису Искандер с Паниным

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Рамиля Искандер

Мефедрон, который недавно нашли у артистки Рамили Искандер, — это дизайнерский наркотик, употребление которого приводит к слабоумию, рассказал NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, в качестве яркого примера пагубного влияния таких наркотических веществ можно привести актера Панина.

Два килограмма мефедрона и кокаина, которые нашли у актрисы, — это особо крупный размер, девушку ждут большие проблемы, 15 лет тюрьмы. Ясно, что такое количество наркотиков приобреталось не для себя, а для сбыта. Мефедрон — это дизайнерский наркотик, психостимулятор. Употребление этого вещества приводит к слабоумию, Панин — яркий пример — расторможенность, открытие своей сексуальности с неожиданных сторон, — рассказал Шуров.

Нарколог отметил, что такие наркотики вызывают зависимость практически с первого употребления, чем очень опасны. Они цепляют максимум рецепторов в головном мозге, из-за чего людей очень сложно вылечить.

Они цепляют максимум рецепторов в головном мозге, и поэтому таких людей очень сложно вылечить. Как правило, после употребления наступает слабоумие практически у каждого, люди не способны выполнять любую, даже самую простую работу. Их распространение и употребление — это бич общества, — добавил Шуров.

Ранее врач-нарколог Василий Шуров сообщил, что рэпер Паша Техник после восьми месяцев лечения от наркозависимости сорвался и снова начал употреблять. По его словам, такие люди обычно попадают на лечение после передозировки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.