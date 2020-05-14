Наргиз Закирова призвала не молчать об инциденте с ребёнком в Мончегорске

https://static.news.ru/photo/58a4d628-95ff-11ea-91e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Наргиз Закирова заявила, что инцидент в Мончегорске в Мурманской области (где мужчина зверски истязал своего восьмилетнего пасынка, в результате чего ребёнок оказался в реанимации) должен быть придан широкой огласке.

Об этом она написала в своём Instagram, прикрепив сюжет телеканала «Звезда» о случившемся.

В этой истории самое ужасное то, что ребенок, над которым так зверски издевались, не может сам себе помочь, куда-то уйти или решить вопрос самостоятельно. Но вы можете помочь репостом, чтобы это дело не остановилось и дошло до логического завершения, — написала певица.

25 марта 2020 года в реанимацию больницы в Мончегорске поступил восьмилетний ребёнок с многочисленными телесными повреждениями, нанесёнными ему его отчимом. Вскоре сам мужчина написал явку с повинной, после чего был взят под стражу. Его обвиняют в совершении преступления «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинская супермодель Снежана Онопко рассказала журналистам, что муж Николай Щур избивал её вместе с матерью на протяжении девяти лет.