Украинская супермодель призналась, что муж жестоко избивал её и насиловал

https://static.news.ru/photo/6c5a8f84-9535-11ea-ad6d-fa163e074e61_660.jpg Снежана Онопко Фото: snejanaonopka15/instagram.com

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала журналистам, что муж Николай Щур избивал её вместе с матерью на протяжении девяти лет.

По её словам, семейные конфликты начались сразу после свадьбы. Именно тогда мужчина стал накидываться на модель с кулаками.

Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала, — рассказала модель изданию StarHit.

По её словам, иногда она могла прийти в себя только через три дня после избиения. Модель добавила, что муж сейчас заключает незаконные сделки, чтобы лишить её всего имущества. Снежана Онопко призналась, что Николай Щур также избивал свою тёщу.

Как-то он свалил её на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу, и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал, — рассказала модель.

Она пояснила, что несколько раз пыталась сбежать из дома, но каждый раз ей мешала охрана. Супермодель объяснила, что решила придать семейный конфликт огласке из-за того, что муж стал её насиловать, «находясь в неадекватном состоянии». В настоящее время Снежана Онопко пытается получить развод.

Девушка получила известность после съёмок в рекламе японской косметики Shiseido. Теперь модель сотрудничает с мировыми модельными агентствами и люксовыми брендами. Снежана Онопко является единственной украинкой, которая дважды попадала на обложку итальянского Vogue.

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