Самбурская рассказала, что её избил мужчина

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Российская актриса Настасья Самбурская опубликовала видео, в котором рассказала, что стала жертвой избиения.

Подробности случившегося она раскрывать не стала, однако сообщила, что что ей чуть не сломали нос, передаёт «Экспресс газета».

В общем, ситуация такая: я сейчас огребла, — заявила Самбурская.

При этом актриса подчеркнула, что не считает себя жертвой и не стала терпеть такое обращение. По её словам, она «свалила от абъюзера» и призвала всех женщин, терпящих насилие дома, последовать её примеру.

Ранее NEWS.ru писал о том, что адвокат Сергей Жорин прокомментировал заявление актрисы Агаты Муцениеце о насилии со стороны её супруга, актёра Павла Прилучного. По его словам, подобное поведение мужа является недопустимым.