Намазка из моркови и сыра за 15 минут: бюджетная закуска, которую гости съедают быстрее бутербродов с икрой

Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или приходу гостей, меня выручает простая морковно-сырная намазка. Она получается яркой, нежной и очень ароматной, хотя состоит из самых обычных продуктов. А готовка занимает не больше 15 минут.

Для основы возьмите 200 г свежей моркови и натрите на мелкой терке. Так же измельчите 100 г твердого сыра — масса получится мягкой и удобной для намазывания. Добавьте 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и 3 ст. л. майонеза или греческого йогурта. Посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте до однородности.

Готовую намазку подавайте на хлебе, тостах или крекерах, при желании посыпьте зеленью. Хранить её можно в холодильнике до 3 дней в закрытой посуде. Перед подачей дайте постоять 10 минут при комнатной температуре — она станет особенно нежной. Закуска получается сочной, сытной и всегда нравится гостям.

