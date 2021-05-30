Налоговый вычет предложили отдавать ипотечникам сразу при оформлении сделки

https://static.news.ru/photo/71696e6e-1565-11ea-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Налоговый вычет могут возвращать россиянам ещё до оформления ипотеки. С такой инициативой выступила федеральная риелторская сеть «Этажи», сообщила газета «Известия».

Всего ипотечники могут вернуть до 260 тысяч рублей за квартиру до двух миллионов рублей. Предложение направлено вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Инициатива в аппарат Марата Хуснуллина еще не поступила. Она будет рассмотрена в установленном порядке после получения, — сообщил представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин.

В документе сказано, что полученные деньги люди смогут использовать в качестве первого взноса. Это позволит повысить доступность жилья, а также мотивирует граждан добросовестно оплачивать подоходный налог.

В данный момент в России можно вернуть налоговый вычет только после оформления жилья в собственность. Это создаёт дополнительные неудобства для покупателей новостроек, потому что квартиры могут быть сданы не сразу, а значит, оформить возврат нельзя.

Авторы инициативы предлагают при регистрации ипотеки переводить деньги банкам, а расчёт производить исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченного за последние три года до оформления кредита.

Чтобы избежать обмана при покупке ипотечной квартиры, следует перед сделкой выбирать аккредитованную банком компанию для оценки недвижимости. Об этом ранее рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.