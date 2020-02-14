https://static.news.ru/photo/d8e02690-4f3b-11ea-86b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данькова оценила пародию Ивана Урганта на ситуацию с таксистом.

Сначала шутка обидела девушку, однако потом она поняла, что телеведущий провёл хорошую параллель.

Это такое показательное видео — бесполезно кричать на стену, что бы ты ни делал, не будет результата. Ролик действительно забавный, — отметила тренер.

На вопрос о скандальной видеозаписи Данькова ответила, что когда находилась в автомобиле, не понимала, что происходит. По её словам, она просила таксиста ехать, так как очень спешила, однако он продолжал хамить ей.

Он говорил грубые вещи — давай, выходи отсюда, и другие ужасные слова. Я не думала в этот момент, чтобы запомнить, что именно он произносил, — поделилась девушка.

При этом Данькова подчеркнула, что не оправдывает своё поведение, однако добавила, что до такого состояния «можно довести любого человека», передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков заявил, что Яна Данькова оказалась неадекватной. Он отметил, что таксисты не получают денег за ожидание, они уходят агрегатору, поэтому водители злятся, когда приходится ждать клиентов.