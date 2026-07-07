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07 июля 2026 в 11:12

Накипь в чайнике слоями? Удалил толстый налет картофельными очистками

Фото: D-NEWS.ru
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В электрическом чайнике на стенках образовался толстый слой накипи — вода стала мутной, а нагревался чайник вдвое дольше обычного. Лимонная кислота помогала слабо, а специальные таблетки стоят дорого. Вспомнил старый бабушкин лайфхак с картофельными очистками.

Начистил 4-5 картофелин, промыл кожуру от грязи и загрузил ее в чайник. Залил водой почти до верха, включил чайник и довел до кипения. После закипания оставил на 2 часа — очистки выделяют органические кислоты, которые размягчают известковый налет. Затем вылил воду, сполоснул чайник и прошелся по стенкам мягкой губкой.

Накипь отходила хлопьями и легко счищалась. Белый налет исчез на 95%, чайник стал нагреваться быстрее. Если налет старый — процедуру можно повторить. Способ дешевый, без химии, а очистки обычно все равно идут в мусор. Рекомендую чистить чайник раз в 2-3 месяца.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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