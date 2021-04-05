Наказание «золотому полковнику» ФСБ могут смягчить

https://static.news.ru/photo/52774f5e-961e-11eb-9dee-96000091f725_660.jpg Кирилл Черкалин Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшего главу отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина будут судить в особом порядке по делу о коррупции. Это даст ему возможность получить более мягкое наказание.

Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13:00, — сказал судья Вадим Кочаргин при рассмотрении ходатайства об особом порядке, передаёт РИА Новости.

Дело будет слушаться без изучения доказательств, только на основе характеристики личности. В результате наказание, к которому могут приговорить силовика, не будет превышать 2/3 от максимального срока. Переход к особому порядку рассмотрения дела означает, что подсудимый пошёл на сделку со следствием и полностью признал вину.

Черкалин при рассмотрении ходатайства подтвердил, что написал его добровольно, что понимает и поддерживает правила. После этого он зачитал обвинение прокуратуры и согласился с его содержанием.

По данным следствия, задержанный в апреле 2019 года полковник и бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал миллионные взятки в заведениях рядом со зданием на Лубянке.

«Золотой полковник» подозревается в причастности к делу о мошенничестве на 490 млн рублей, а также к получению взятки в размере $850 тысяч (на тот момент около 52 млн рублей). Его мать на заседании суда говорила, что хранила около 3,3 млрд рублей сына из-за «служебной необходимости», писал NEWS.ru.