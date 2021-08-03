Найдено новое природное средство против COVID-19

Произрастающее в Северной Африке и Западной Азии цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная) может использоваться в качестве средства против коронавируса. Об этом сообщается на сайте MedicalXpress.

Как установили австралийские учёные, содержащийся в этом растении тимохинон способен связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и тем самым не давать вирусу вызывать лёгочную инфекцию. Кроме того, он может блокировать цитокиновый шторм, возникающий у пациентов, которые переносят COVID в тяжёлой форме.

Специалисты также отмечают , что тимохинон препятствует высвобождению вызывающих воспаление химических веществ, в частности, интерлейкинов. В связи с этим его применение возможно при лечении астмы, экземы, артрита, а также рассеянного склероза.

По словам учёных, Nigella sativa полезна при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и сахарного диабета.

Ранее сообщалось, что эстонские учёные создали спрей для носа, который защищает от всех популярных штаммов коронавируса, в том числе индийского. Эксперты продолжают проверять его эффективность от ещё не распространившихся новых разновидностей вируса.