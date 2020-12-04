Адвокат: записка во рту Тесака заставила усомниться в версии о его суициде

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Найденная во рту погибшего националиста Максима Марцинкевича предсмертная записка заставляет усомниться в версии о его самоубийстве и указывает на то, что заключённый опасался за жизнь. Об этом сообщил почётный адвокат РФ Дмитрий Краснов.

Он переживал за свою судьбу. Видимо, предполагал, что такое могут с ним совершить, и сообщал, что не собирается кончать жизнь самоубийством, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» юрист.

По его словам, в колониях России принимается недостаточно мер для обеспечения безопасности заключённых. Так, запись с камеры видеонаблюдения, которая не зарегистрировала, как к Марцинкевичу заходили посторонние люди, могла быть склеена.

Краснов считает, что следственным органам и прокуратуре нужно инициировать посмертную судебно-психологическую экспертизу, чтобы выяснить психиатрический статус погибшего, так как пока многое указывает на то, что в его адрес поступали угрозы.

Ранее стало известно, что следователи обнаружили во рту Максима Марцинкевича, известного как Тесак, предсмертную записку. По данным силовиков, документ написал сам Марцинкевич. В нём он пишет, что не совершал убийства, в которых признался. Кроме того, он заявил, что оговорил других людей, на которых дал признательные показания.

Также в камере погибшего нашли на внутренней стороне кровати верхнего яруса сделанную кровью надпись: «Тут умер Тесак». Кроме этого, рядом на полу были найдены обильные следы крови.

Максим Марцинкевич, известный как Тесак, был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. В 2021 году он должен был выйти на свободу. 16 сентября тело Марцинкевича нашли в камере челябинского СИЗО. Официальная версия случившегося — суицид. В СК отметили, что мужчина незадолго до смерти признался в убийстве нескольких человек и мог остаться в тюрьме до конца своих дней. Друзья и близкие Марцинкевича не верят в его самоубийство. По мнению родственников, его сначала пытали, а потом убили, писал NEWS.ru.