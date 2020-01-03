Правозащитная организация «Комитет — совет солдатских матерей России» сообщила о завершении поисков 19-летнего солдата Артура Хакимова, который сбежал из забайкальской воинской части.
По предварительным данным, молодому человеку удалось добраться до Красноярского края. Как передаёт портал 74.RU, общественники
Хакимов покинул место службы в селе Большая Тура днём 3 января. После побега парень прислал матери сообщение с текстом: «Прости, мама, я непутёвый сын». Отправив сообщение, Хакимов отключил телефон.
Совет солдатских матерей после этого заявил, что у юноши должны были быть веские причины для побега, однако им не было известно, что конкретно произошло. По словам общественников, мама солдата недавно перенесла инсульт, и он не хотел, чтобы женщина волновалась.
Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба Восточного военного округа объяснила возможную причину побега Хакимова из воинской части в Забайкалье.
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