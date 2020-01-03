https://static.news.ru/photo/aa271e56-305c-11ea-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правозащитная организация «Комитет — совет солдатских матерей России» сообщила о завершении поисков 19-летнего солдата Артура Хакимова, который сбежал из забайкальской воинской части.

По предварительным данным, молодому человеку удалось добраться до Красноярского края. Как передаёт портал 74.RU, общественники пообещали чуть позже рассказать, почему парень решился на побег и где всё это время был.

Хакимов покинул место службы в селе Большая Тура днём 3 января. После побега парень прислал матери сообщение с текстом: «Прости, мама, я непутёвый сын». Отправив сообщение, Хакимов отключил телефон.

Совет солдатских матерей после этого заявил, что у юноши должны были быть веские причины для побега, однако им не было известно, что конкретно произошло. По словам общественников, мама солдата недавно перенесла инсульт, и он не хотел, чтобы женщина волновалась.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-служба Восточного военного округа объяснила возможную причину побега Хакимова из воинской части в Забайкалье.