Надоели бархатцы и календула: 3 небанальных цветка для посадки в мае семенами

Если хочется чего-то необычного, кроме вездесущих календулы, бархатцев и космеи, обратите внимание на эти цветы.

Нигелла — ее ажурная листва обволакивает нежные звездчатые цветки голубых, белых и розовых оттенков, создавая эффект дымки. Она цветет до августа, а после образует причудливые семенные коробочки, похожие на китайские фонарики, которые используют в сухих букетах.

Немезия — малоизвестный конкурент петунии: из одного семечка вырастает шарообразный пышный куст высотой до 30 см, полностью усыпанный мелкими яркими цветами с медовым ароматом. Цветет с июня до самых заморозков, а отцветшие бутоны опадают сами, не портя внешний вид.

Для тех, кто любит крупные формы, — краспедия «Билли Баттон»: эти ярко-желтые шарики на тонких стеблях растут без проблем и великолепны в срезке в свежем и сухом виде.

Все эти цветы сеются прямо в открытый грунт в мае на глубину 0,5–1 см, не требуют рассады и прощают начинающим садоводам ошибки в поливе.

