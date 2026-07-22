Надоел плов? Делаю чесночно-имбирный стир-фрай со свининой: сочно, остро и без суеты

Беру свинину, шампиньоны, имбирь и чеснок — и за 20 минут готовлю насыщенный стир-фрай с лапшой быстрого приготовления. Все просто: обжариваю мясо до корочки, пассерую овощи с пряностями, смешиваю с соусом и лапшой. Получается остро-сладкое сочное блюдо с ярким азиатским характером.

Ингредиенты

Свинина — 400 г, шампиньоны свежие — 100 г, морковь — 1 шт., горошек зеленый — 70 г, соус соевый — 4 ст. л., сахар тростниковый — 2 ст. л., чили паста — 1 ч. л., имбирь — 10 г, чеснок — 4 зубчика, лук зеленый — 15 г, арахис жареный — 2 ст. л., лапша быстрого приготовления — 250 г.

Как готовлю

Сначала нарезаю свинину тонкими брусочками, шампиньоны — ломтиками, морковь — соломкой. Имбирь и чеснок натираю на мелкой терке. На сильном огне в сковороде обжариваю мясо 2-3 минуты, чтобы схватилось, и перекладываю в тарелку. В ту же сковороду отправляю имбирь с чесноком на 30 секунд, затем добавляю грибы, морковь и горошек — пассерую еще 3-4 минуты. Тем временем варю лапшу по инструкции. Смешиваю соевый соус, сахар и пасту чили, вливаю в сковороду к овощам. Возвращаю свинину и лапшу, все перемешиваю. Самое сложное — не отвлекаться: стир-фрай любит скорость и сильный огонь. Подаю горячим, посыпав зеленым луком, кинзой и арахисом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Лапша быстрого приготовления здесь — не компромисс, а гениальный ход: она не разварилась, осталась упругой и отлично собрала на себя весь соус. Рекомендую в конце добавить ложку рисового уксуса — это «подожжет» вкус еще сильнее.