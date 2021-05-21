Попова призвала привиться от COVID-19 до начала лета

https://static.news.ru/photo/275bcf28-ba42-11eb-9814-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Россиянам обязательно нужно сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно, — подчеркнула она.

Попова отметила, что вакцина доступна россиянам «семь дней в неделю 24 часа в сутки». Он подчеркнула, что предстоящие путешествия и отпуска должны быть безопасными для россиян.

Сейчас в России бесплатно прививают граждан от 18 лет тремя вакцинами: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Накануне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение, «но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер».

Две трети россиян высказались против этой меры. Они заявили, что она нарушает права граждан, у человека должна быть возможность выбора, прививаться или нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти эту идею не прорабатывают.