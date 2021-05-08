В российских школах началась проверка программ обучения истории

https://static.news.ru/photo/ff4334d6-b096-11eb-9cb3-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Проверка учебных программ по истории в колледжах и школах на предмет полноты сведений о Великой Отечественной войне стартовала в российских учебных заведениях, рассказал РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Проверка [учебных] программ не только колледжей, но и школьных программ идёт, — добавил чиновник.

В апреле 2021-го глава РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию отметил содержание учебников по истории, где детей знакомят с подробностями войны на «втором фронте», но не рассказывают о Сталинградской битве. Ведомство провело масштабную ревизию пособий и выяснило, что одно из них «слабо отражает события Сталинградской битвы». Кравцов отметил, что министерство подготовило поправки в ФЗ «Об образовании в РФ», позволяющие усилить контроль качества учебников.

Накануне автор учебника «История России и мира» для 11-го класса отверг претензии Минпросвещения в недостаточном внимании к Сталинградской битве. По его словам, пособие предназначено для закрепления ранее изученного материала, поэтому все события в нём изложены кратко.

Ранее публицист Роман Газенко рассказал, кто принимал участие в разработке многих сомнительных пособий по истории РФ. Эксперт подчеркнул, что за созданием многих «вредных» учебников, о которых говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, «маячит» Институт всеобщей истории РАН, «который в течение десятков лет был грантоедом» фондов американского инвестора Джорджа Сороса.