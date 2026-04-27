Набрала дешёвых рулек и сварила зельц в бутылке — не оторваться, никакой колбасы не захочется и польза натурального коллагена

Если хочется настоящего мясного вкуса без лишних добавок, этот рецепт — находка. Зельц в бутылке получается плотным, ароматным и идеально держит форму без сложных техник.

За счёт долгой варки мясо отдаёт бульону натуральный коллаген, а с желатином текстура становится особенно упругой и аппетитной.

Такой вариант легко заменяет колбасу и нравится даже тем, кто обычно равнодушен к холодцам.

Ингредиенты: рулька свиная — 3 кг, чеснок — 3–4 зубчика, лук — 3 шт., лавровый лист — 1 шт., душистый перец — 2–3 горошины, чёрный перец — 8–10 горошин, желатин — 1 ст. л., соль — по вкусу.

Рульки укладывают в кастрюлю. Добавляют лук, чеснок и специи, заливают водой так, чтобы она покрывала мясо на несколько сантиметров, доводят до кипения и снимают пену. После этого варят на слабом огне 3–4 часа, не допуская активного кипения — за это время бульон становится насыщенным и густым. Готовое мясо отделяют от костей, нарезают кусками и приправляют чесноком и перцем.

Бульон процеживают, отмеряют часть и смешивают с желатином, дают ему набухнуть и слегка прогревают до растворения. В подготовленную пластиковую бутылку без горлышка плотно укладывают мясо, заливают бульоном так, чтобы он полностью его покрывал. Заготовку остужают и убирают в холодильник до полного застывания. Перед подачей бутылку аккуратно разрезают, а плотный зельц легко нарезают красивыми ломтиками.

