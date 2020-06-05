Набиуллина предрекла скорое восстановление рынка труда

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Банк России ожидает постепенного восстановления занятости населения. Это должно произойти во второй половине 2020 года, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.

При этом она отметила, что по итогам мая безработица «ещё несколько повысилась». Однако тенденция изменится, выразила уверенность руководитель Центробанка.

Постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года, — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число безработных в России достигло 2,2 млн человек.