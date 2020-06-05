Набиуллина предрекла скорое восстановление рынка труда

Банк России ожидает постепенного восстановления занятости населения. Это должно произойти во второй половине 2020 года, считает глава регулятора Эльвира Набиуллина.
При этом она отметила, что по итогам мая безработица «ещё несколько повысилась». Однако тенденция изменится, выразила уверенность руководитель Центробанка.
Постепенное восстановление экономической активности должно обеспечить также и постепенное восстановление занятости во второй половине года, — приводит слова Набиуллиной ТАСС.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что число безработных в России достигло 2,2 млн человек.
В связи с этим, как писал NEWS.ru, в России может появиться система страхования работников на случай потери работы. Произойдёт это в том случае, если правительство поддержит инициативу Совета Федерации. Они предложили обеспечить дополнительные гарантии социальной поддержки предпенсионеров, предусматривающие право на трудоустройство и на получение страховой пенсии по старости досрочно, если найти работу невозможно.