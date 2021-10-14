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На всех станциях метро Москвы заработала возможность оплаты «лицом»

08:34, 15 октября 2021
На всех станциях метро Москвы заработала возможность оплаты «лицом» Фото: Мобильный репортер/АГН
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Оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay заработала на всех станциях московского метро. Уточняется, что речь идёт более чем о 240 станциях метрополитена. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе, — рассказал он.

Ликсутов напомнил, что подключение к сервису Face Pay является добровольным, этот способ оплаты проезда будет действовать наряду с иными. Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать «Тройку», банковскую карту и фото к сервису через приложение «Метро Москвы». Деньги со счёта будут списываться автоматически при проходе через турникет со специальной наклейкой.

Вице-мэр отметил, что данные пользователей системы будут зашифрованы: камеры на турникетах в метро будут сравнивать не персональные данные, а биометрический ключ. В будущем предполагается, что система получит популярность у москвичей. Тогда власти увеличат количество специальных турникетов.

В июле в московском метро стартовал новый этап тестирования Face Pay — систему оплаты «лицом» попробовала на себе фокус-группа пассажиров.

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