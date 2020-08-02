На Урале арестован жёстко задержанный участник акции в поддержку хабаровчан

https://static.news.ru/photo/0fa8d958-d4d7-11ea-81f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: mokryi_nos /instagram.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста жителю Каменска-Уральского Денису Гауэрту. Днём ранее он был жёстко задержан во время пикета в поддержку жителей Хабаровска.

Мужчину признали виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, передаёт Znak.com со ссылкой на правозащитника Сергея Зыкова.

Минувшую ночь Гауэрт провёл в отделении полиции. В течение нескольких часов у здания десятки участников акции протеста требовали отпустить задержанного. По данным общественной наблюдательной комиссии, при задержании тот получил травмы.

На акции, которая проходила 1 августа в Екатеринбурге, задержали двух мужчин — Гауэрт стоял с плакатом, а екатеринбуржец Николай Утилин приехал к мэрии города на машине, обклеенной стикерами в поддержку протестующих в Хабаровске. Полиция составила на обоих мужчин протоколы об административных правонарушениях, однако в случае с Улитиным обошлось без ареста.

Главу Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых в начале 2000-х годов. Бывший предприниматель, являющийся членом ЛДПР, возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России». Избранный губернатор пользуется популярностью у местных жителей. С 11 июля люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку. В других городах страны проходят пикеты и шествия в знак солидарности с хабаровчанами.

20 июля президент Владимир Путин назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. До этого политик был депутатом Государственной думы от ЛДПР. Предыдущий руководитель региона был снят с поста «в связи с утратой доверия» после того, как в отношении него возбудили уголовное дело.

Назначение Дегтярёва только усилило протестные настроения. Сам же он считает, что митинги в Хабаровске подогреваются извне.

2 августа, как писал NEWS.ru, дневная акция протеста впервые не состоялась. Вечером, по данным силовых структур, протестовать пришли около 120 человек.