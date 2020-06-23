На Украине радикалы напали на депутата партии «Слуга народа»

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению радикалов в Ровенской области Украины.
Как
Литвиненко решил покинуть помещение, но на выходе на него и его сопровождающих было совершено нападение.
Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины, — цитирует его агентство.
В Национальной полиции по Ровенской области заявили, что в результате столкновений сторонников и противников депутата пострадал 1 полицейский, 15 человек задержаны. Возбуждены уголовные дела.
Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо. Инцидент произошёл в ходе презентации плана по примирению с Донбассом.
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