На Украине радикалы напали на депутата партии «Слуга народа»

https://static.news.ru/photo/0aa7866a-b58e-11ea-bbbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Литвиненко подвергся нападению радикалов в Ровенской области Украины.

Как сообщает RT, инцидент произошёл в городе Березное, куда Литвиненко прибыл для того, чтобы встретиться с местными жителями. Полиция предупредила его, что в приёмной собрались агрессивно настроенные радикалы из партии «Национальный корпус» с краской, яйцами, камнями и даже с чем-то похожим на огнестрельное оружие.

Литвиненко решил покинуть помещение, но на выходе на него и его сопровождающих было совершено нападение.

Было нападение на меня, на мою помощницу, на водителя. Есть факты повреждения машины, — цитирует его агентство.

В Национальной полиции по Ровенской области заявили, что в результате столкновений сторонников и противников депутата пострадал 1 полицейский, 15 человек задержаны. Возбуждены уголовные дела.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов осудил нападение радикалов на его советника Сергея Сивохо. Инцидент произошёл в ходе презентации плана по примирению с Донбассом.