На Украине обозлились на Россию, признавшую борщ национальным блюдом

Украинский телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что на Украине борщ был официально признан национальным блюдом.
Повар возмутился тому, что в России борщ также считают национальным блюдом.
Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление РФ и её пропаганде. Нас поддержал мир, — написал в Instagram Клопотенко.
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Он рассказал, что после признания борща украинским национальным блюдом с ним связались российские журналисты, но он отказался с ними говорить.
Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях, писал NEWS.ru.