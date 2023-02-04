На участницу скандально известной рок-группы завели уголовное дело Mash: на участницу Pussy Riot Штейн завели уголовное дело

Фото: Pavel Golovkin/AP/TASS

Людмила (Люся) Штейн

На участницу российской панк-рок-группы Pussy Riot Люсю Штейн завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ, сообщает Telegram-канал. По данным канала, причиной для начала уголовного преследования послужили публикации в Twitter от 27 марта. Теперь Штейн грозит до десяти лет лишения свободы.

В статье уточняется, что представительнице Pussy Riot вменяют «Публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные о ВС РФ» (статья 207.3 УК РФ).

В конце марта 2022 года Штейн публиковала информацию о событиях, произошедших в украинском городе Буче.

9 января стало известно, что основателя «Медиазоны» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в международный розыск. Он проходит обвиняемым по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства).

Ранее RT сообщал, что Верзилова объявили в розыск по делу о сокрытии гражданства Канады. Позднее журналиста также заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах России.