На территории РФ прекратили обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

https://static.news.ru/photo/cff31104-94f1-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mediacratia.ru

Росздравнадзор приостановил на территории России обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля.

Именно эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», — говорится в нём.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американские власти примут решение о возможности использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких, доставленных в апреле из РФ, опираясь на результаты расследования причин пожара в отделении реанимации в больнице Санкт-Петербурга, сообщил официальный представитель Федерального агентства США по ЧС (FEMA). Пока они не были направлены в больницы.