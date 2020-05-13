На территории РФ прекратили обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил на территории России обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля.
Именно эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где недавно произошли пожары. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения приостановила обращение на территории Российской Федерации медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», — говорится в нём.
Ранее NEWS.ru писал о том, что американские власти примут решение о возможности использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких, доставленных в апреле из РФ, опираясь на результаты расследования причин пожара в отделении реанимации в больнице Санкт-Петербурга, сообщил официальный представитель Федерального агентства США по ЧС (FEMA). Пока они не были направлены в больницы.
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