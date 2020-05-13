В США сообщили, что не пользовались российскими аппаратами ИВЛ «Авента-М»

https://static.news.ru/photo/0120152e-94b1-11ea-9eb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.arms-expo.ru

Американские власти примут решение о возможности использования аппаратов искусственной вентиляции лёгких, доставленных в апреле из РФ, опираясь на результаты расследования причин пожара в отделении реанимации в больнице Санкт-Петербурга, сообщил официальный представитель Федерального агентства США по ЧС (FEMA). Пока они не были направлены в больницы.

Источник пояснил, что эпидемиологическая ситуация в Соединённых Штатах в последнее время улучшилась и аппараты «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода не потребовались, передаёт ТАСС.

В качестве мер предосторожности власти штатов возвращают аппараты ИВЛ FEMA. Выводы расследования, которое ведётся российскими властями по поводу пожара в Санкт-Петербурга, помогут нам принять решение относительно любого дальнейшего использования этих аппаратов ИВЛ, — пояснил представитель FEMA.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге утром 12 мая в реанимационном отделении. Погибли четыре подключенных к аппаратам ИВЛ пациента и женщина из соседней палаты. По предварительным данным, один из аппаратов загорелся из-за короткого замыкания.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани прокомментировала вопрос журналистов об использовании российских аппаратов ИВЛ после произошедшего пожара в больнице Санкт-Петербурга.