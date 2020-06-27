На съёмочную группу Ксении Собчак напали в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/17a9eb20-b870-11ea-89d2-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: sob4ak/facebook.com

Телеведущая Ксения Собчак попала в новый скандал. Светская львица приехала в Свердловскую область, чтобы снять выпуск для своего YouTube-шоу. Команда работала в Среднеуральском женском монастыре. В какой-то момент неизвестные напали на всю съёмочную группу.

Экс-кандидат в президенты РФ решила снять программу про скандального отца Сергия, которого подозревают в издевательствах над детьми.

Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова. Камеру отобрали здоровенные бугаи, — написала знаменитая блондинка в своём Telegram-канале.

На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники отобрали камеру и все ролики, на которых зафиксировано избиение.

Ранее православный активист Алиев рассказал о желании Собчак снять фильм про опального монаха. Пресс-секретарь активиста Дмитрий Пономаренко заявил, что режиссёр из команды Собчак встречался с Алиевым и ездил в Среднеуральский женский монастырь. После этого якобы отец Сергий благословил режиссёра на съёмки фильма.

Конфликт между схиигуменом Среднеуральского монастыря и священноначалием РПЦ возник после того, как Сергий в одной из проповедей проклял сторонников закрытия храмов в период коронавируса. Он подчеркнул, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки».

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. 17 июня обитель посетили представители правительства Свердловской области.

NEWS.ru писал, что представитель схиигумена Всеволод Могучев назвал информацию о съёмках фильма Собчак с участием отца Сергия и активиста Сергея Алиева провокацией. По его словам, схиигумен не собирается никому давать интервью.