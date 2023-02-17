На Собчак подали в суд в День святого Валентина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

На журналистку и телеведущую Ксению Собчак подали иск в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел суда. Там указано, что основанием для подачи иска являются экономические споры по гражданским правоотношениям. В роли истца значится некая Анна Ларина. Telegram-канал O!News со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что Ларина просит суд взыскать с Собчак 875 тысяч рублей.

На текущий момент исковое заявление оставлено без движения до 16 марта. Есть обстоятельства, которые заявитель должен устранить до этого времени, — говорится в сообщении.

Иск был зарегистрирован 14 февраля.

Канал также указывает, что на Ларину в Москве зарегистрированы два ИП — одно из них связано с исполнительскими искусствами, второе — с физкультурно-оздоровительной деятельностью.

Ранее стало известно, что Адлерский районный суд взыскал 500 тысяч рублей с водителя Ксении Собчак, признанного виновным аварии с двумя пострадавшими, одна из которых погибла. Компенсацию распределили обоим потерпевшим — семья погибшей женщины получила 300 тысяч рублей возмещения. Ее муж уточнил, что изначально сумма иска составляла 5 млн рублей.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября 2021 года. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт.