На смену Disney в России придет «Солнце» Группа «МЕДИА1» подтвердила замену телеканала Disney на «Солнце»

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На месте прекращающего вещание в России Disney появится новый детский телеканал «Солнце», сообщили «Коммерсанту» в группе «МЕДИА1», которая владела подразделением американского медиаконгломерата. Предполагается, что генпродюсером нового канала станет бывший глава «Ю» Рубен Оганесян. Запуск «Солнца» запланирован на 14 декабря, как только Disney официально прекратит вещание в России.

Как рассказали представители «МЕДИА1», проект будет запущен в сотрудничестве с компанией «Меркурий Контент», основателем которой является продюсер Эдуард Илоян. Размер инвестиций в российский детский телеканал не раскрывается.

Ранее об уходе Disney и появлении на его месте телеканала «Солнце» сообщал Telegram-канал Mash. Как сообщается, причиной стали антироссийские санкции и изъятие прав на мультфильмы и сериалы производства кинокомпании. Отмечается, что в России выкупить лицензию не успеют из-за маленького срока и задержки с переоформлением документов.

В марте киностудии Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих картин в России в связи с проведением военной спецоперации на территории Украины. В дальнейшем стало известно, что в российских регионах кинотеатры сокращают часы работы либо открываются только в выходные дни. При этом часть прокатных заведений уже объявила о закрытии из-за резкого падения оборота. По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие 2022 года упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.